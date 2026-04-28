Известный комментатор заявил, что судьи помогают «Краснодару»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что судьи помогают "Краснодару".

По словам Орлова, судьи невольно помогают "Краснодару".

- На самом деле, хотим мы или нет, судьи невольно помогают ["Краснодару"]. Это моё оценочное суждение, но они помогают ["Краснодару"]. Вот пенальти последний… В моменте с Табидзе, кажется. Ну какой там пенальти?! А карточки жёлтые как показывают? - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В 27 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:1. В первом тайме хозяева не реализовали одиннадцатиметровый удар, а на последних минутах махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Миро.

По итогам 27 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 60 набранными очками в своем активе.