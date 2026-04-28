Тренер «Торпедо» сравнил судейство в Первой лиге и РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о различиях в судействе между Лигой Pari и Мир Российской Премьер‑Лигой (РПЛ).

— Как оцените судейство в Первой лиге на фоне недовольства судейством в РПЛ после возобновления сезона?

— В Первой лиге тоже есть игры, где есть ошибки, — человеческий фактор. Думаю, что те ошибки, которые есть в Первой лиге, возможно, повторяются в РПЛ. Но в РПЛ есть система VAR, и очень много скандалов идёт от неё. В Первой лиге арбитры ошибаются, но здесь тяжелее работать без VAR, чем в РПЛ. В Первой лиге арбитры всё берут на себя. Я ранее говорил, что приветствую VAR и что хотел бы, чтобы эта система была в Первой лиге. Но сейчас с этими ошибками, что происходят в РПЛ, я уже задумываюсь: а нужен ли вообще VAR?

Насколько я понимаю, в России не настолько хорошая система VAR, как в Европе. Чисто технически. Наверное, в этом кроются определённые нюансы, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.