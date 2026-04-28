Тренер «Торпедо» ответил, когда планируется открытие нового стадиона клуба

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил, когда планируется открытие нового стадиона клуба. По его словам, арена с большой долей вероятности будет открыта на День города в Москве — 12 сентября.

«Открытие стадиона «Торпедо» планируется на День города в Москве. Если получится раньше, то будет неплохо. Но скорее всего — на День города», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 39 очков за 31 матч. В следующем туре москвичи 3 мая на выезде сыграют с «Чайкой».