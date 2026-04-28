Генсек РФС ответил на критику судейства

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на критику судейства.

По словам Митрофанова, российские клубы отмечают улучшение работы арбитров.

- Клубы при этом говорят, что судейство становится лучше. Когда мы их собираем регулярно. Все клубы на встрече говорят, что судейство становится лучше. Ни от одного клуба на совещаниях мы не слышали, что судейство становится хуже, - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич начал посещать спортивный телеканал на федеральном ТВ и в прямом эфире объяснять спорные судейские решения. Сербский специалист возглавляет департамент с лета 2023 года.