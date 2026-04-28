Семин объяснил неудачные матчи "Балтики"

Калининградская "Балтика" играет на своем уровне, но в конце сезона команде не хватает мастерства. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин.

Ранее ТАСС сообщал, что "Балтика" дома уступила тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:1 в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Серия без побед команды достигла пяти матчей.

"Я думаю, что особо никаких проблем нет. "Балтика" играет в целом на своем уровне - немного хуже, немного лучше, - сказал Семин. - Они хорошо физически подготовлены, но когда возникает большая ответственность за эпизоды, плюс конец сезона, когда нужно совершить какую-то неожиданность, наверное, не хватает пока мастерства. Но еще шансы есть [на третье место]. А в целом они хорошо провели сезон, можно сказать, что "Балтика", наверное, незначительно лучше укомплектована, чем "Пари НН", но калининградцы борются за третье место, а нижегородцы - за сохранение прописки РПЛ, это говорит об уровне людей, которые руководят командой".

"Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 27 матчах. Отставание от идущего третьим московского "Локомотива" составляет три очка.