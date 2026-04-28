Президент РПЛ сообщил о возможности проведения летнего турнира

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможности проведения летнего товарищеского турнира.

По словам Алаева, на данный момент идут первые шаги по организации Летнего Кубка РПЛ.

- Пока только первые шаги по организации, есть идея, попробуем сделать Летний Кубок РПЛ. Посмотрим планы команд, чтобы им было удобнее, - цитирует Алаева "РБ Спорт".

Напомним, что с 2023 года РПЛ проводит Зимний Кубок - матчи проходят в ОАЭ, к участию в турнире также приглашались зарубежные клубы. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, также победителем турнира становились петербургский "Зенит" и московский "Спартак".