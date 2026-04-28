Форвард "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал информацию о своей возможной дисквалификации перед матчем 26 тура РПЛ со "Спартаком".

По словам Кордобы, все могут говорить что угодно, но его не получится остановить.

- Это все равно им не поможет. Они могут говорить все что угодно, но им не удастся остановить меня таким образом. Я буду бороться до самого конца. Боятся ли меня? Не знаю, это уже вам решать, - цитирует Кордобу "РБ Спорт".

В 26 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1. Перед этим матчем сообщалось, что форвард черно-зеленых Джон Кордоба может получить дисквалификацию за нецензурный жест в адрес голкипера "Балтики" в 25 туре чемпионата России.