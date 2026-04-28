Трансфер игрока "Астон Виллы" в "Зенит" заблокировали

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен рассказал о случае, когда вингер "Астон Виллы" не смог перейти в "Зенит".

© Rusfootball

"Несколько лет назад мы были близки к тому, чтобы оформить трансфер Леона Бэйли из "Астон Виллы" в "Зенит". Федерация футбола Англии в итоге просто заблокировала переход по политическим причинам", - сказал агент.

Леон Бэйли присоединился к "Астон Вилле" летом 2021 года, перейдя из леверкузенского "Байера". Действующий контракт правого крайнего нападающего с английским клбуом рассчитан до 30 июня 2027 года. Первую часть текущего сезона вингер сборной Ямайки провел на правах аренды в "Роме". Всего в этом сезоне Бэйли провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 3 ассиста, проведя на поле 756 минут.