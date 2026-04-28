Агент Глебова рассказал о переговорах с «Интером»

Агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров рассказал об интересе к своему клиенту со стороны итальянского «Интернационале».

«Некорректно будет с моей стороны комментировать интерес конкретных клубов к Кириллу Глебову. Могу подтвердить, что нахожусь в рабочей поездке в Европе, был в том числе и в Италии. Я общался с представителями разных клубов, но это обычные рабочие разговоры», — сказал Хархаров.

Ранее сообщалось, что 17 апреля представители Глебова посетили домашний матч «Интера» с «Кальяри» (3:0) и провели встречу с представителями миланского клуба. Однако каких‑либо окончательных договоренностей между сторонами достигнуто не было.

Руководство «Интера» проводит мониторинг молодых игроков по всей Европе в рамках формирования кадровой перспективы клуба.

Кирилл Глебов играет за ЦСКА с июля 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 32 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Соглашение между армейцами и игроком рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 10 млн евро.

«Интер» занимает лидирующую позицию в Серии А, имея 79 очков по итогам 34 туров. ЦСКА находится на 6-й позиции, набрав после 27 туров РПЛ 45 баллов.