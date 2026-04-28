Агент ответил, часто ли европейские клубы интересуются футболистами из России

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен ответил, часто ли европейские клубы интересуются футболистами из России.

"Европейские клубы часто спрашивают про российских игроков? Конечно. Этому способствуют Сафонов в "ПСЖ" и Перрен, который перешел из "Краснодара" в "Лилль". В Испании, Италии, Франции постоянно следят за РПЛ. Часто спрашивают про того или иного игрока. В Нидерландах — нет", - сказал агент.

Российский вратарь Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года. В текущем сезоне он выиграл конкуренцию у Люки Шевалье и стал основным голкипером парижан.

Гаэтан Перрен пополнил состав "Краснодара" прошлым летом, однако в зимнее трансферное окно принял решение покинуть российский клуб и вернуться на родину во Францию, подписав контракт с "Лиллем".