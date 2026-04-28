В «Пари НН» прояснили решение расстаться с тренером Шпилевским

«Пари НН» было тяжело принять решение о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским, поскольку руководство до последнего надеялось, что он сможет исправить ситуацию, заявил генеральный директор нижегородского клуба Виталий Карасев.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

Во вторник «Пари НН» объявил, что Шпилевский и члены его тренерского штаба покинули клуб.

— Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию. Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ. Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие «Пари НН». От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере! Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ, — приводит слова Карасева пресс‑служба команды.

«Пари НН» занимает 15‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ с 22 очками в 27 матчах. В последних шести играх команда набрала два очка. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде с грозненским «Ахматом» 3 мая.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.