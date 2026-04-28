Шалимов: в РПЛ нет смысла бороться за третье место

Российский тренер Игорь Шалимой на шоу «Это футбол, брат!» заявил, что клубам нет смысла бороться за третье место в Российской премьер-лиги (РПЛ), учитывая отстранение от еврокубков.

«В свое время мы были на таком уровне, что первое, второе и третье места выходили в Лигу чемпионов. Первая пятерка выходила в еврокубки. Тогда я понимаю борьбу за попадание в первую пятерку – для еврокубков. Сейчас зачем биться за третье?» — сказал Шалимов.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.