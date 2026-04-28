Гендиректор «Динамо» Мх оценил работу Евсеева

Генеральный директор «Динамо» Махачкалы Шамиль Газизов высказался насчет работы Вадима Евсеева на посту главного тренера команды.

«Работой Евсеева я доволен, думаю, и руководство клуба тоже. У нас все будет нормально. О вылете мы не думаем – останемся в РПЛ. Хочу отметить поддержку наших болельщиков, в матче против «Краснодара» было ощущение, что играем на своем поле. Если они так будут поддерживать команду, то с «Ростовом» мы обязательно возьмем три очка», – сказал Газизов.

Евсеев возглавил команду зимой после подавшего отставку Хасанби Биджиева. Контракт рассчитан до июня 2027 года. Соглашение составное: первая часть действует до конца текущего сезона. Если команда останется в РПЛ без стыковых матчей, то договор автоматически продливается ещё на 1 год.

После 27 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место, имея в активе 24 очка.

В оставшихся турах динамовцы сыграют с «Ростовом», грозненским «Ахматом» и со столичным «Спартаком».