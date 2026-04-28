Комментатор Орлов раскритиковал Кордобу

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о пенальти в матче 27-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо" Мх (1:2).

"Мне жалко махачкалинское "Динамо". Пенальти за что поставили? Табидзе у Кордобы за спиной стоит: он его не хватает, не обнимает. Где-то он прикоснулся, но это же не нарушение правил было. А тот [Кордоба] — прыгнул… Дельфин очередной! Понимаете? Кордоба же все время много симулирует", - заявил Орлов в эфире "Радио Зенит".

В минувшие выходные махачкалинское "Динамо" проиграло на выезде "Краснодару" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась со счетом 1:2. В первом тайме главный арбитр игры Иван Абросимов назначил пенальти после падения в штрафной соперника форварда "быков" Джона Кордобы.

Напомним, махачкалинцы вели в счете и не сумели удержать преимущество, пропустив на 29-й и 66-й минутах.