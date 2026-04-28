«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с полузащитником

Кобби Майну близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Фабрицио Романо, клуб и полузащитник согласовали все условия нового соглашения. Оно будет рассчитано до 2031 года, футболисту повысят зарплату.

Майну может подписать контракт уже на этой неделе. Официально об этом объявят до завершения сезона.

В текущем сезоне АПЛ 21-летний англичанин провел 24 матча и отдал 2 результативных паса.