«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с полузащитником

«МЮ» и Майну согласовали контракт до 2031 года. Хавбеку повысят зарплату
Кобби Майну близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Фабрицио Романо, клуб и полузащитник согласовали все условия нового соглашения. Оно будет рассчитано до 2031 года, футболисту повысят зарплату.
Майну может подписать контракт уже на этой неделе. Официально об этом объявят до завершения сезона.
В текущем сезоне АПЛ 21-летний англичанин провел 24 матча и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
«Барсе» интересны Лаутаро и Жоао Педро. Форвардов «Интера» и «Челси» рассматривают как альтернативу Альваресу (Cadena SER)
Юные игроки из Новокузнецка обратились к Путину и Фетисову: «Чиновники решили превратить команду в группу здоровья. Вы выступаете за развитие детско-юношеского спорта, просим помочь»
Моуринью готов вернуться в «Реал», условия контракта не будут проблемой. Перес ведет переговоры с Мендешем (Флориан Плеттенберг)
