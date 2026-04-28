Выяснилось, сыграет ли вратарь "Балтики" еще в этом сезоне

Агент Марьяна Кашчалан сообщила, что голкипер "Балтики" Максим Бориско планирует успеть восстановиться к последним играм чемпионата.

"Информация, что для него сезон завершен не соответствует действительности. После операции восстановление проходит очень хорошо. Понятно, что точные прогнозы давать трудно, но он сам очень хочет помочь команде в концовке чемпионата РПЛ и планирует полностью восстановиться к последним матчам", - сказала агент.

Напомним, 23 апреля пресс-служба "Балтики" опубликовала информацию о состоянии здоровья своего основного голкипера Максима Бориско. Сообщалось, что у игрока диагностировано повреждение заднего рога медиального мениска и вратарь был успешно прооперирован. Ожидалось, что футболист пропустит около трех недель.

В текущем сезоне 26-летний Бориско провел 23 матча за калининградскую команду, в 14 из которых оставил ворота "сухими".