В Тикнизяне заинтересованы серьезные европейские чемпионаты

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, заявил об интересе к игроку со стороны серьезных европейских чемпионатов.

— Наир проводит очень хороший сезон в Сербии. Помимо чемпионства, Тикнизян является ведущим игроком «Црвены Звезды». Команда сейчас борется за выход в финал Кубка, то есть у него есть шанс выиграть ещё один трофей. Кроме того, он неплохо проявил себя в еврокубках. Деян Станкович доволен Наиром и видит, как он прибавляет.

— После такого сезона могут ли за ним пойти клубы из более серьёзных чемпионатов?

— Не могут, а уже идут. Определённый интерес к Тикнизяну уже есть, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.