Футболист "Монако" мог перейти в "Зенит"

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен рассказал о несостоявшемся трансфере французского полузащитника Поля Погба в "Зенит".

© Rusfootball

"С "Зенитом" мы разговаривали о переходе Поля Погба, когда у француза закончилась дисквалификация. Это был бы великолепный кейс для питерцев", - цитирует ван Куперена "СЭ".

Летом прошлого года Поль Погба присоединился к "Монако" и подписал с клубом двухлетний контракт. В составе монегасков 33-летний французский полузащитник принял участие в 5 матчах чемпионата страны, в которых провел на поле в общей сложности 57 минут и не отметился результативными дейсвтиями.