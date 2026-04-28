«Манчестер Сити» анонсировал уход защитника

31-летний защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз покинет английский клуб в летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

«Джон Стоунз покинет «Манчестер Сити» летом, завершив тем самым свой незабываемый и чрезвычайно успешный десятилетний период в клубе», — сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Стоунз сыграл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующий трудовой контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.