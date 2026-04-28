Объявлено, какими мячами будут играть РПЛ в сезоне-2026/27

В РПЛ будут играть мячами Kelme в сезоне-2026/27. Дизайн посвящен 25-летию лиги
В чемпионате России с нового сезона будут играть мячами от испанской компании Kelme.
«Лига совместно с клубами протестировала пять брендов производителей мячей. По итогам анализа и коммерческого предложения поставщиком мячей в новом сезоне станет бренд Kelme: – Мячом Kelme уже играли на WINLINE Зимнем кубке РПЛ 2026. – Более 4000 мячей получит Лига, включая красные, для игр в снежную погоду. – Официальный мяч РПЛ сезона-2026/27 планируется продавать в интернет-магазинах и в розничных сетях, в частности в магазинах центра Football Mania. Лига будет получать роялти с каждой проданной единицы. Ассортимент расширится до реплики основного игрового мяча и сувенирных в размере единички. – Дизайн для мяча разработан специалистами РПЛ и агентства Special One. Дизайн посвящен 25-летию РПЛ и будет объединять характерные графические элементы мячей разных сезонов, переосмысливая их в современной форме», – сообщает Мир РПЛ.
