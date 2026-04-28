«Барселона» рассматривает игрока «Челси» как альтернативу Альваресу

Основным кандидатом на позицию центрального нападающего «Барселоны» на следующий сезон является игрок мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, однако клуб рассматривает и альтернативы. Одним из потенциальных вариантов является форвард «Челси» Жоао Педро, сообщает Sport.es.

По мнению источника, из-за неопределённой экономической ситуации на «Камп Ноу» переговоры о трансфере Альвареса с «Атлетико» могут быть сложными.

Рыночная стоимость Педро составляет € 75 млн, контракт с клубом действует до 2033 года. «Барселона» может воспользоваться финансовыми трудностями «Челси», чтобы завершить трансфер, так как клубу нужно собрать средства для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Также в списке кандидатов на усиление линии атаки значится нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.