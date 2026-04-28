Комментатор Орлов заявил, что Сперцян не уедет в Европу

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов заявил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не уедет в Европу ближайшим летом. Он считает, что армянский полузащитник испортился в плане поведения на поле.

«Сперцян в Европу не поедет, потому что его никто не зовёт. Но он превратился в… С Педро историю помнишь? Сперцян упал, три раза перевернулся, закричал, как зарезанный. А потом вскочил и сразу побежал (смеётся)», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 16 результативными передачами.