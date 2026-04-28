Магомед Адиев возглавил действующего чемпиона Белоруссии

Российский тренер Магомед Адиев возглавил белорусский «МЛ Витебск», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Российский тренер возглавил действующего чемпиона Белоруссии
Срок соглашения с 48‑летним специалистом не уточняется.

Адиев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» 1 апреля. Ранее специалист возглавлял «Ахмат» и «Анжи».

«МЛ Витебск» — действующий чемпион Белоруссии. После пяти туров нынешнего чемпионата страны команда набрала 11 очков и занимает второе место, уступая лидирующему минскому «Динамо» 2 очка.

