Мор порассуждал о перспективах Дзюбы

Двукратный чемпион России Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» порассуждал о перспективах продления тольяттинским «Акроном» контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Контракт 37‑летнего Дзюбы с «Акроном» истекает 30 июня. Дзюба стал игроком «Акрона» в сентябре 2024 года, его контракт истекает в конце сезона. Ранее Telegram‑канал «Мутко против» сообщил, что Дзюба намерен стать игроком «Родины» в следующем сезоне. Позднее сам футболист опроверг «Матч ТВ» эту информацию.

— Дзюба сам не решил, хочет ли он в следующем году, грубо говоря, насиловать свой организм, потому что возраст немолодой, тяжело переносить нагрузки, восстанавливаться. Условия не самые лучшие для тренировок. Думаю, тут очень многое от Дзюбы зависит, насколько он еще будет готов терпеть, тренироваться, выходить и отдавать себя команде. Может, он уже с футболом закончит. Думаю, в этом вся причина: все ждут, как себя будет чувствовать Дзюба в конце сезона и будет ли он готов еще год максимально работать и терпеть. Это очень сложная работа, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дзюба провел за клуб 25 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

