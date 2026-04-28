Комментатор Орлов рассказал, кем из россиян может усилиться «Зенит»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, кем из российских футболистов может усилиться петербургский «Зенит» в предстоящее летнее трансферное окно.

«Есть Лобов — защитник из «Рубина». Есть Круговой — почему бы его не возвратить. Кирш совсем неплох, который играет за «Пари НН». Сейчас очень важно «Зениту» возвратить своих воспитанников», — сказал Геннадий Орлов.

«Зенит» под руководством Сергея Семака с 59 очками идет на втором месте в чемпионате России после 27 туров.

В предстоящих матчах РПЛ петербургской команде предстоит сыграть на своем поле против «Сочи», а также встретиться на выезде с московским ЦСКА и «Ростов».

Отставание от лидирующего в лиге «Краснодара» составляет один балл за три до завершения сезона.

Быки являются действующими победителями чемпионата России, а также двукратными серебряными призерами Суперкубка страны.

Ранее «Зенит» вылетел из Кубка России в полуфинале Пути регионов.

Последним трофеем сине-бело-голубых является Суперкубок страны сезона 2024-2025.