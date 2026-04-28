«Зенит» поборется с «Фулхэмом» и «Палмейрасом» за полузащитника

«Зенит» может предложить 25+5 млн евро за Данило. «Фулхэм» и «Палмейрас» тоже интересуются хавбеком «Ботафого» (Globo)
Стало известно, какие клубы могут навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за трансфер Данило дос Сантоса.
По информации Globo, интерес к полузащитнику «Ботафого», помимо петербургского клуба, проявляют «Фулхэм» и «Палмейрас». Лондонцы готовы предложить за игрока 22 миллиона и еще 8 млн евро в качестве бонусов, а петербуржцы – 25+5 млн евро. Аналогичную сумму может предложить и клуб из Сан-Паулу.
Отмечается, что сделка по переходу футболиста в другой бразильский клуб будет непростой. Ее можно будет осуществить только при желании самого игрока.
В январе этого года «Ноттингем Форест» был близок к тому, чтобы купить Данило второй раз, но сам игрок посчитал, что переход в зимнее трансферное окно может не пойти ему на пользу, и решил остаться в своей нынешней команде до чемпионата мира.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии Данило провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
