«Реал» не видит проблем в условиях контракта Моуринью

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, несколько дней ведёт прямые переговоры с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Личные условия контракта португальского специалиста и срок контракта не являются проблемой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Моуринью готов вернуться в «Королевский клуб». При этом нет обсуждений относительно возможного назначения Юргена Клоппа в «Реал».

Португалец работал в «Реале» с 2010 по 2013 год, за это время он выиграл три трофея. В период своего предыдущего пребывания в мадридском клубе Моуринью выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.