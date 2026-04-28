Макрон сделал ставку на полуфинал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией»

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и мюнхенской «Баварией». Его слова приводит L’Equipe.

Во время визита в Андорру на встрече со студентами Макрон подчеркнул, что предан «Марселю», однако в этом матче будет поддерживать парижан. Он высказал предположение, что ПСЖ выиграет со счетом 3:1. При этом политик добавил, что не уверен, что французская команда завоюет трофей.

Матч между ПСЖ и «Баварией» пройдет 28 апреля на «Парк-де-Пренс». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов. Аналитики считают, что победу в турнире одержит «Бавария». Коэффициент на этот исход равен 2,85.