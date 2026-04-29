Защитник «Ростова» раскрыл, почему бы не перешел в «Зенит»

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос, как бы он воспринял предложение от санкт-петербургского «Зенита». Вахания — воспитанник системы сине-бело-голубых. Зимой стало известно, что карьеру Вахания продолжит в «Краснодаре». К «быкам» защитник присоединится грядущим летом.

— Правда ли, что вместе с «Краснодаром» на тебя выходил «Зенит», чьим воспитанником ты являешься?

— Насколько я знаю, нет.

— Предметно только «Краснодар» был?

— Да.

— Если бы было предложение от «Зенита», ты бы долго думал?

— Хоть это и родной клуб, но не хочется переходить и просто сидеть для количества. Если бы для количества, то, наверное, даже думать бы не стал. В плане футбола больше шансов, думаю, было бы в «Краснодаре», — сказал Вахания в эфире «Матч ТВ».