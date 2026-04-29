В туре РПЛ был установлен новый рекорд

В 27 туре Российской Премьер-Лиги был установлен новый рекорд сезона.

Как сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги, минувший 27-й тур посетили 139 893 болельщика. Эта цифра стала рекордной в текущем сезоне.

Самым посещаемым матчем тура стала игра между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" (2:1). Краснодарскую "Ozon Арену" посетили 32 497 зрителей.

На сегодяшний день "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Вторым идет "Зенит", отстающий на одно очко, а тройку лидеров замыкает московский "Локомотив".