Кроос объяснил, почему «Бавария» может выиграть требл в этом сезоне

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос выразил мнение, что «Бавария» может выиграть три трофея в этом сезоне. Мюнхенцы уже стали чемпионом Германии, вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «ПСЖ», и в финал Кубка Германии, где встретятся со «Штутгартом».

– Какие у вас впечатления о вашей бывшей команде? Как думаете, она сможет взять требл?

– Да, безусловно. Они зашли так далеко, в последние годы им это не удавалось. «Бавария» часто останавливалась в четвертьфиналах или полуфиналах Лиги чемпионов. В Кубке Германии они тоже несколько лет выбывали на ранних стадиях. Так что если вы дошли до нынешних стадий турниров и претендуете на победу везде, то вы проделали выдающуюся работу.

Конечно, всегда нужно доводить дело до конца, но чемпионский титул уже обеспечен. «Бавария» – явный фаворит в финале Кубка Германии. А в ЛЧ мне видится матч с шансами 50 на 50 между двумя лучшими командами Европы на данный момент. Так что это будет очень захватывающе. И, конечно, в этот раз я надеюсь, что они не вылетят, а дойдут до финала.

– А в четвертьфинале вы болели за «Реал»?

– Да, думаю, это очевидно, – приводит слова Крооса Sport1.