Антони не нарушал правил перед голом «Бетиса» в ворота «Реала» на 90+4-й минуте — CTA

Технический комитет судей Испании (CTA) подтвердил легитимность гола «Бетиса» в ворота мадридского «Реала» на 90+4-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги (1:1).

В добавленное ко второму тайму время вингер хозяев Антони прихватил за руку защитника Ферлана Менди в штрафной «сливочных», после чего француз упал, а бразилец подхватил мяч и прострелил во вратарскую. Мяч отлетел от колена Антонио Рюдигера, затем его подобрал защитник «Бетиса» Эктор Бельерин и забил гол.

«Для того чтобы подобный захват считался наказуемым, должна быть явная помеха, а также её связь с действиями защищающегося. Незначительный контакт находится в сфере интерпретации арбитра. По мнению CTA, помеха для Менди была незначительной и допускала различные интерпретации, явной причинно-следственной связи нет. Интерпретация арбитра на поле была правильной. VAR поступил правильно, не вмешавшись и следуя протоколам и критериям, установленным CTA», — цитирует решение CTA издание AS.