Губерниев назвал лучшего российского спортсмена в мире

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что считает российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова лучшим российским спортсменом в мире на данный момент.

Во вторник «ПСЖ» обыграл «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, встреча в Париже завершилась со счетом 5:4. Сафонов вышел в стартовом составе. После игры российский вратарь в своих социальных сетях заявил, что «такие матчи в карьере можно пересчитать по пальцам».

— Игра была веселая, конечно, Сафонов сыграл хорошо. Прямо сейчас Матвей — лучший российский спортсмен в мире. В отличие от того же Александр Овечкина, Сафонов играет в плей‑офф, да еще как играет. Никогда не болел за «ПСЖ» или иностранные команды, но, когда за них играют люди, к которым я неравнодушен, как к Матвею, я их поддерживаю. Поэтому желаю «ПСЖ» победы в Лиге чемпионов, и чтобы Сафонов добился этого достижения в качестве основного вратаря. Играл против «Баварии» он хорошо, так бывает, когда всё залетает в ворота. При этом Нойер пропустил на один мяч больше, а это один из величайших вратарей в истории футбола. Рассуждать об ошибках Сафонова в этом матче не буду, потому что такие ошибки еще надо заслужить, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене.