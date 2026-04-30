Евролига: результаты матчей плей-офф 29 апреля

Во среду, 29 апреля, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть один матча стадии 1/4 финала плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 29 апреля:

«Реал» Мадрид — «Хапоэль» — 86:82 (счёт в серии 1-0);

После первых матчей четвертьфинальных серий плей-офф Евролиги преимущество в противостояниях получили действующий чемпион турнира турецкий «Фенербахче», греческие клубы «Олимпиакос» и «Панатинаикос», а также испанский «Реал» Мадрид. Следующие матчи состоятся 30 апреля и 1 мая.