«Аль-Хиляль» победил «Дамак» в матче Про-Лиги благодаря голу Милинкович-Савича

Завершился матч 30-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Дамак». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Раде Обренович. Матч закончился со счётом 1:0.

На 18-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

После 29 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 71 очко и занимает второе место. «Дамак» заработал 26 очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет таблицу «Аль-Наср» с 76 очками.