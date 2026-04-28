"Так не бывает". Генич отреагировал на первый тайм матча ПСЖ - "Бавария"

Комментатор Константин Генич отреагировал на первую половину полуфинального матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией". Первая половина игры получилась результативной - к перерыву парижане вели 3:2. Генич отметил высокий уровень игры и точность действий команд.

© Rusfootball

- Вот посмотрел первый тайм и у меня ощущение, что это не реальная игра, а компьютерная симуляция! Почему они практически не ошибаются в передачах! Так не бывает! - написал комментатор в телеграм-канале.

Сейчас в матче идёт второй тайм, парижане побеждают со счётом 4:2. Кварацхелия оформив дубль, забив на 55-й минуте.