В «Баварии» раскритиковали поведение футболистов «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Спортивный директор Макс Эберль раскритиковал поведение футболистов «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Матч закончился победой парижан со счётом 5:4. Отметим, по ходу встрече французский клуб вёл со счётом 5:2.

«После счёта 5:2 футболисты «ПСЖ» праздновали так, будто уже вышли в финал. Нам удалось сократить отставание, и теперь нужно побеждать на «Альянц Арене», — приводит слова Эберле Sports.fr.

Ответный матч между мюнхенцами и парижанами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Ранее «Бавария» также досрочно стала чемпионом Германии и вышла в финал национального Кубка, где сразится со «Штутгартом» 23 мая.