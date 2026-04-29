Сафонов получил 5 из 10 от L’Equipe за игру с «Баварией», у Хвичи лучшая оценка в «ПСЖ» – 9. У Маркиньоса, Пачо и Мендеша – 3

Французская газета L’Equipe оценила игру футболистов «ПСЖ» в матче с «Баварией» по десятибалльной шкале.

Сафонов получил низкую оценку от французских журналистов
Парижская команда одержала победу со счетом 5:4 в первом матче полуфинала турнира. Оценки выглядят так:

Матвей Сафонов – 5, Ашраф Хакими – 5, Маркиньос – 3, Вильян Пачо – 3, Нуну Мендеш – 3, Уоррен Заир-Эмери – 7, Витинья – 5, Жоау Невеш – 7, Дезире Дуэ – 6, Усман Дембеле – 8, Хвича Кварацхелия – 9.

