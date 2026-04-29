Энрике рассказал о состоянии Сафонова и Хакими после матча с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов рассказал, что у вратаря Матвея Сафонова и защитника Ашрафа Хакими были судороги в конце игры.

«Я думаю, это просто судороги — у Хакими и Сафонова. На таком уровне интенсивности это нормально. Надеюсь, у Хакими это были просто сильные судороги», — сказал Энрике в эфире Movistar.

В этом матче завершилась «сухая» серия Матвея Сафонова в Лиге чемпионов, которая составила 320 минут.

Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».