Экс-игрок «Милана» назвал фаворита Лиги чемпионов

Зеедорф назвал «Арсенал» фаворитом ЛЧ после матча «ПСЖ» – «Бавария»: «Было время, когда игра в защите тоже была искусством, ценилась»
Бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф после первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4) выделил «Арсенал» как фаворита турнира.
«Если бы мне сегодня пришлось назвать команду, которая благодаря своим качествам способна выиграть титул, то это был бы «Арсенал». С точки зрения зрелищности матч «ПСЖ» и «Баварии» – это фантастика. Но было время, когда игра в защите тоже была искусством, она ценилась. И она должна быть неотъемлемой частью игры. Назовите мне хотя бы один вид спорта, в котором можно победить без приличной защиты? Думаю, такого нет. «Арсенал», вероятно, создает меньше голевых моментов. Но «Арсеналу» сложнее забивать, чем этим двум командам. Но им нужен всего один гол, потому что они умеют защищать ворота. Это может стать важным фактором», – сказал Кларенс Зеедорф в эфире Amazon Prime.
