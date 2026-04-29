Объявлено, где пройдет молодежный чемпионат мира по футболу в 2029 году

Армения и Грузия совместно станут хозяевами молодежного чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет) в 2029 году, сообщает пресс‑служба ФИФА.

Соответствующее решение было принято на заседании совета ФИФА в канадском Ванкувере.

— Это беспрецедентное событие для армянского футбола. Впервые наша страна примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что свидетельствует о большом доверии международного сообщества. Это бесценный подарок армянским болельщикам, любителям армянского футбола и молодым футболистам, которые получат возможность почувствовать дух чемпионата мира на своей земле и мечтать о великих победах, — говорится в сообщении Федерации футбола Армении.

В 2027 году молодежный чемпионат мира пройдет в Азербайджане и Узбекистане.