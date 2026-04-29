Экс-тренер «Спартака» сравнил бывших наставников клуба

Экс-тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников высказался о бывших главных тренерах московского клуба.

— В «Спартаке» ты поработал с Абаскалем, Слишковичем и Станковичем — с кем было комфортнее всего?

— Нельзя выделить кого-то. Абаскаль — тактик, который пытался быть хамелеоном, как он сам говорил. Тебе постоянно надо было адаптироваться к смене. Восхищало, что в перерыве он смотрел моменты, делал анализ и тут же выходил с готовым решением. Он расценивал вратаря как игрока, который был ключевой фигурой. Такая работа держала в тонусе, но не всегда ты мог адаптироваться к частой смене. Рабочий день с ним мы начинали в семь утра.

Слишкович — это баланс между дисциплиной и структурой. Он понимал свою схему, как хочет играть и как видит футбол. Ты понимал свою роль и ответственность. У нас всегда было общение — он слушает и слышит. Эта чёткость помогала вратарям — они понимали, что делают. Но мы работали короткий промежуток времени. Нравилось, как он делает замену. Если тренер ничем не улучшил игру, то это замена ради замены. А если это принесло плоды, то он оказывает влияние на игру.

— А Станкович?

— Это эмоции и мотивация. Деян — большая фигура, с багажом за плечами. Он мотивировал футболистов на то, чего он хотел. С ним пришёл его штаб, я больше контактировал с его итальянским помощником. Деян не влиял на процесс работы вратарей — для этого был помощник. Но я научился у Станковича мотивировать и умению поставить себя психологически. Мы работали с лидером, который создал атмосферу в команде. Но излишняя эмоциональность иногда мешала, — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.