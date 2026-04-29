Полузащитник «Ахмата» отметил прогресс команды

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура заявил, что команда постепенно прибавляет и в следующем сезоне может сделать шаг вперед.

«Ахмат» в воскресенье в гостевом матче 27‑го тура МИР РПЛ уступил «Зениту» со счетом 0:2. В турнирной таблице грозненцы с 32 очками занимают 9‑е место. Команду тренирует Станислав Черчесов, который возглавил «Ахмат» в августе 2025 года, подписав контракт на три года.

— Если говорить в целом о сезоне, с какой из команд было тяжелее всего играть — с «Зенитом», «Краснодаром» или кем‑то другим?

— Ситуации разные. Я считаю, что во всех матчах было тяжело. Допустим, когда мы дома играли с «Зенитом», там функциональное состояние было другое. Скорее всего, если бы перед воскресным матчем было больше времени для отдыха, игра была бы другой. Нужно еще учитывать, сколько потерь у нас было. Много перемен в составе, поэтому тут тяжело сказать.

— Какие у вас впечатления от работы со Станиславом Черчесовым?

— Все прекрасно понимают, что он хороший тренер, опытный и многому учит нас. Мы стараемся максимально расти. Видно, что с начала сезона и до настоящего момента игроки и команда растут. Понятно, иногда чего‑то не хватает для стабильного выступления. Работа идет. Я думаю, что в следующем сезоне можно сделать шаг вперед, — заявил Касинтура «Матч ТВ».

В следующем туре «Ахмат» 3 мая дома сыграет с »Пари НН».

