Эксперт предположил, какое место займет "Спартак" в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, какую итоговую позицию займёт "Спартак" по итогам сезона 2025/2026 в Российской Премьер-Лиги.

Максимально высокая позиция, которую могут занять красно-белые, — третья. Сейчас они идут четвёртыми.

"По игре "Спартак" третий. Сейчас он отстаёт от "Локомотива" на одно очко? Ха!" — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

В активе "Спартака" — 48 очков, на счету "Локомотива" — 49 баллов. В 28 туре спартаковцы сыграют в гостях с "Крыльями Советов" (13-е место, 26 очков). Встреча состоится 1 мая, начало — в 17:00 мск.