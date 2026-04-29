Комментатор Журавель рассказал об особенностях работы с Василием Уткиным

Журавель про Уткина: «У Васи была привычка – ставить задачи посложнее. Это было не только школой журналистики, но и школой выживания. Высшая похвала – когда он ничего не сказал»
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал об особенностях работы с Василием Уткиным.
28 апреля в издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке Спортса’’ вышла книга «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем», которую составил Станислав Гридасов.
«Спустя два года после ЧМ [1998 года] мы с Ромой Трушечкиным в комнате 8-16 попали под другое Васино качество. Шла работа над итоговой программой по году, и Вася дал поручение сделать материал о полуфинале Франция – Португалия (на Евро-2000 – Спортс’‘), там нужно было непременно найти какой‑то особенный подкат против Зидана. Вася сказал: «Без этого подката сюжета не будет. По-моему, подкат был в конце первого тайма». Мы отсмотрели весь матч (тогда еще с пленочной кассеты) – ничего. Второй тайм – снова пусто. Набравшись смелости, подошли к Васе. Нам, молодым сотрудникам, было реально страшно побеспокоить Васю, да еще и новостью, что сюжет не клеится. Вася, не отрываясь от компьютера, бросил нам: «Значит, это было в овертайме». Мы промотали еще полчаса игры – и снова ничего. Снова пошли к нему. Вася поднял глаза к небу, выдохнул и говорит: «Значит, это было в другом матче». Да, у Васи была такая привычка – ставить задачи посложнее. Он будто проверял тебя, как справишься, насколько и с каким усердием будешь пытаться. Но если ты говорил, что это невозможно, места в «Футбольном клубе» и в комнате 8-16 тебе не было. Так что это было не только школой журналистики, но и школой выживания. Еще одно правило этой школы: никого не хвалить, только критиковать. Высшая похвала – это когда Вася ничего не сказал. Но если на следующей летучке тебе досталась самая интересная съемка, репортаж с самого крутого матча – это и была похвала тебе. Значит, ты справился и готов к следующим вызовам», – рассказал Журавель в книге.
