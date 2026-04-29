Игрок «Ростова» назвал самого стильного футболиста РПЛ

Защитник «Ростова» Илья Вахания в эфире «Матч ТВ» назвал хавбека «Зенита» Андрея Мостового самым стильным футболистом МИР РПЛ.

Мостовой в 2025 году получил премию «Джентльмен года».

— Самый стильный футболист РПЛ?

— Мост [Андрей Мостовой]. Еще Миранчуки [Антон и Алексей] классно одеваются. Федя Смолов очень классно одевается, мне нравится, — заявил Вахания в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Мостовому 28 лет. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба Мостовой четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — Кубок и пять раз — Суперкубок страны.

