Игрок «Ростова» назвал самого стильного футболиста РПЛ

Игрок «Ростова» Вахания назвал самого стильного футболиста РПЛ
Защитник «Ростова» Илья Вахания в эфире «Матч ТВ» назвал хавбека «Зенита» Андрея Мостового самым стильным футболистом МИР РПЛ.
Мостовой в 2025 году получил премию «Джентльмен года».
— Самый стильный футболист РПЛ?
— Мост [Андрей Мостовой]. Еще Миранчуки [Антон и Алексей] классно одеваются. Федя Смолов очень классно одевается, мне нравится, — заявил Вахания в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Мостовому 28 лет. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба Мостовой четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — Кубок и пять раз — Суперкубок страны.
