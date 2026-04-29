Экс-игрок «Зенита» оценил выступление Глушенкова в весенней части сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в весенней части сезона.

– Без Глушенкова «Зенит» уверенно обыграл «Ахмат». Стоит ли его задействовать в предстоящем матче с ЦСКА?

– Я бы не сказал, что он до этого плохо играл. Мне кажется, тут вся команда играла ниже своих возможностей. Причем это не первый матч у них такой.

– То есть, у вас нет претензий к игре Глушенкова?

– Это вообще-то лучший бомбардир «Зенита». Он не может забивать в каждой игре. Все уже знают его левую ногу, и как только он получает мяч около штрафной площади, тут же возле него возникают два игрока соперника. Его вины в низкой результативности нет – не вижу тут повода для критических разговоров.

– Вместо кого Глушенкова выпускать в стартовом составе на матч с ЦСКА: Энрике, Педро или Кондакова?

– Там тренеры решат. Насколько я знаю, у них нет заранее четкого понимания. Они смотрят по последней тренировке перед игрой, на обследования. Кто лучше будет, того и выпустят.

– Не слишком ли много негатива в публичном пространстве идет от Глушенкова в этом сезоне?

– Команда идет на втором месте, отставание от лидера всего одно очко. Очень важно, чтобы была хорошая атмосфера внутри коллектива, и за этим должен следить тренерский штаб. Проблемы там всегда какие-то есть, поэтому проблема с характером Глушенкова – она не единственная.

Важнее то, например, когда приезжают новые бразильцы и возникает проблема общения с русскими игроками, она более важна. Потому что на поле игроки потом не понимают друг друга.

В текущем сезоне у Глушенкова 11 забитых мячей и 9 результативных передач в 31 игре за «Зенит» во всех турнирах.

Трудовое соглашение Максима с петербургской командой рассчитано до конца июня 2028-го года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего отечественного футболиста в 14 млн. евро