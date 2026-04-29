Совет ФИФА утвердил изменения в регламенте ЧМ-2026

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере утвердил изменения в регламенте чемпионата мира 2026 года, которые должны касаться желтых карточек.

Желтые карточки будут аннулироваться после группового этапа и повторно — после четвертьфиналов.

Решение принято из‑за нового формата: впервые в финальной стадии сыграют 48 сборных. Правило автоматической дисквалификации за два «горчичника» сохраняется, но счётчик обнуляется на указанных этапах, чтобы игроки не пропускали полуфинал из‑за перебора карточек.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В ФИФА отметили, что изменения направлены на справедливость и зрелищность решающих матчей.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.