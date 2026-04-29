Семшов: директором в «Динамо» мог быть и россиянин

Семшов о Буваче: «Директором в «Динамо» мог быть и россиянин. В чем преуспел этот человек и какого результата добился? Что в нем такого, что ему такой кредит доверия?»
Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал продление контракта клуба и спортивного директора Желько Бувач до 2029 года.
26 апреля бело-голубые обыграли «Сочи» (2:0) в матче Мир РПЛ.
«Сочи» неплохо начал матч с «Динамо», но все решила ошибка Марсело. Гус Хиддинк в таких случаях говорил – за любую твою ошибку на высоком уровне тебя наказывают. «Динамо» дальше играло лучше, после паса Бителло отличный гол забил Нгамале. Но меня больше удивила новость после матча – о продлении контракта со спортивным директором Бувачем. Продлевают его второй раз, за это время команду возглавляли несколько тренеров, ни один титулов не добился. Что такого есть в Буваче, что ему такой кредит доверия – на три года? В чем преуспел этот человек и какого результата добился? В такой клуб, как «Динамо», будут предлагать хороших футболистов. Спортивным директором мог быть и россиянин», – сказал Игорь Семшов.
«Салават» продлил контракт с Варловым на 2 года
Шпилевский попрощался с «Пари НН»: «Много людей пишут, передают теплоту – не ожидал в трудную минуту. Хотел создать другую картину. Бывает, что выше или дальше уже не сможешь прыгнуть»
«Салават» продлил контракт с Варловым на 2 года
Шпилевский попрощался с «Пари НН»: «Много людей пишут, передают теплоту – не ожидал в трудную минуту. Хотел создать другую картину. Бывает, что выше или дальше уже не сможешь прыгнуть»
