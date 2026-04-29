Двое игроков пропускают тренировку ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Защитник Матвей Лукин и полузащитник Кирилл Глебов отсутствуют на тренировке ЦСКА перед матчем 28‑го тура МИР РПЛ с «Зенитом», в то время как защитник Милан Гайич восстановился и занимается в общей группе, передает корреспондент «Матч ТВ».

© Матч ТВ

ЦСКА 12 апреля сообщил, что Лукин получил непростую мышечную травму, а 20 апреля стало известно, что у Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Гайич из‑за травмы пропустил матч с «Рубином», который прошел 25 апреля.

ЦСКА примет «Зенит» в субботу.

Армейцы с 45 очками занимают шестое место в турнирной таблице, «Зенит» (59) идет вторым.

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» (с 18:00 мск) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (18:55 мск), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.